Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Эпидемиолог оценил новые антиковидные меры в Крыму ● Эпидситуация в Крыму контролируемая везде, кроме Ялты ● Крымчане чаще стали вызывать «скорую помощь» ● В Крыму разворачивают новые койки для больных COVID-19 и пневмонией ● Массовое заражение коронавирусом в Артеке: последние данные
План вакцинации населения от COVID-19 в Крыму выполнен лишь на треть
фото © rbc.ru
В Крыму исполнение плана по вакцинации населения российскими вакцинами от COVID-19 составляет лишь 31%.
Об этом 23 июня в ходе еженедельного брифинга сообщил глава Минздрава в Крыму Александр Остапенко.
«На сегодняшний день в регион поставлено 319 762 дозы вакцины. Вакцина использована на 85 процентов. Вакцинировано первым этапом 279 309 человек, из которых старше 60 лет – 132 043 человека. Исполнение плана вакцинации составляет 31 процент. Вакцинировано вторым этапом 220 176 человек, из которых старше 60 лет – 106 604 человека. Незначительно снизилось количество лиц, не пришедших на второй этап, поэтому еще раз призываю граждан, привившихся первым компонентом, своевременно приходить в пункты вакцинации для получения второго компонента вакцины», – сообщил министр.
Напомним, что на минувшей неделе Александр Остапенко сообщал, что план вакцинации крымчан вакцинами от COVID-19 был выполнен на 29%.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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