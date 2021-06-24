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Коронавирус в Крыму

План вакцинации населения от COVID-19 в Крыму выполнен лишь на треть

07:32 четверг, 24 июня 2021
План вакцинации населения от COVID-19 в Крыму выполнен лишь на треть

фото © rbc.ru

В Крыму исполнение плана по вакцинации населения российскими вакцинами от COVID-19 составляет лишь 31%.

Об этом 23 июня в ходе еженедельного брифинга сообщил глава Минздрава в Крыму Александр Остапенко.

«На сегодняшний день в регион поставлено 319 762 дозы вакцины. Вакцина использована на 85 процентов. Вакцинировано первым этапом 279 309 человек, из которых старше 60 лет – 132 043 человека. Исполнение плана вакцинации составляет 31 процент. Вакцинировано вторым этапом 220 176 человек, из которых старше 60 лет – 106 604 человека. Незначительно снизилось количество лиц, не пришедших на второй этап, поэтому еще раз призываю граждан, привившихся первым компонентом, своевременно приходить в пункты вакцинации для получения второго компонента вакцины», – сообщил министр.

Напомним, что на минувшей неделе Александр Остапенко сообщал, что план вакцинации крымчан вакцинами от COVID-19 был выполнен на 29%.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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