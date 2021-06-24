Оползень грозит разрушить музей «Поляна сказок» в Ялте

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В результате наводнения в Ялте произошло обрушение подпорной стены в музее под открытым небом «Поляна сказок», начавшийся оползень угрожает объекту.

Об этом рассказала глава администрации города Янина Павленко на заседании комиссии по ЧС в Крыму.

«Поднялась к нам на «Поляну сказок» и увидела, что в нашем музее под открытым небом произошло огромное обрушение подпорной стены, которую просто снесло, протяженностью 300 метров. Мы уже думали о том, как разрешить эту ситуацию и какие меры предпринять по данному вопросу, потому что начался оползень», – сообщила Павленко.

По ее словам, завтра будут предприняты меры по недопущению разрушения музея.

«У нас до верхней точки, до беседки, осталось почти три метра. Поэтому завтра мы будем предпринимать все меры, чтобы сейчас укреплять наш музей «Поляна сказок», – заверила глава администрации Ялты.

На прошлой неделе из-за черноморского циклона на Крым обрушились сильнейшие ливни, в результате которых Керчь, а затем Ялта оказались в зоне наводнений. В результате из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. На данный момент все силы брошены на ликвидацию последствий наводнений в городах, для этого в Крым прибыли дополнительные отряды МЧС и Минобороны. Правительственные комиссии приступили к сбору информации о причиненном ущербе. По предварительным подсчетам, только восстановление поврежденных дорог обойдется в 5,5 миллиарда рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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