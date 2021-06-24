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Потоп в Крыму

Несколько районов Ялты по-прежнему нуждаются в подвозе питьевой воды

07:10 четверг, 24 июня 2021
Ялта

Подвоз воды автоцистернами продолжается в некоторые районы Ялты.

Об этом сообщили на госпредприятии «Водоканал ЮБК».

«Подвоз питьевой воды автоцистернами 23 июня обеспечен по пяти адресам: остановка «Спартак», Грибоедова, 22, Южнобережное шоссе, 27, Кривошты, 10 и Ломоносова, 45-47», – уточнили на предприятии.

При этом в «Водоканале ЮБК» заверили, что в случае необходимости дополнительно будут выделены автомобили для обеспечения подвоза питьевой воды в районы города по требованиям потребителей, а заявки на подвоз воды принимаются по телефону +7 978 909 56 90.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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