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Несколько районов Ялты по-прежнему нуждаются в подвозе питьевой воды
Подвоз воды автоцистернами продолжается в некоторые районы Ялты.
Об этом сообщили на госпредприятии «Водоканал ЮБК».
«Подвоз питьевой воды автоцистернами 23 июня обеспечен по пяти адресам: остановка «Спартак», Грибоедова, 22, Южнобережное шоссе, 27, Кривошты, 10 и Ломоносова, 45-47», – уточнили на предприятии.
При этом в «Водоканале ЮБК» заверили, что в случае необходимости дополнительно будут выделены автомобили для обеспечения подвоза питьевой воды в районы города по требованиям потребителей, а заявки на подвоз воды принимаются по телефону +7 978 909 56 90.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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