Неизвестный на гусеничной машине «задавил» 39 деревьев в Бахчисарайском районе

В Бахчисарайском районе прокуратура установит виновных в гибели 39 деревьев на территории лесничества.

«По версии следствия, ночью неизвестный, управлявший транспортом на гусеничном шасси, передвигаясь по территории Михайловского участкового лесничества Бахчисарайского территориального отдела ГКУ РК «Северозападное объединенное лесничество», существенно повредил зеленые насаждения», — рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

По предварительным данным сумма ущерба составила свыше 480 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 23 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 221 случай новой коронавирусной инфекции.

План вакцинации населения от COVID-19 в Крыму выполнен лишь на треть. В Крыму исполнение плана по вакцинации населения российскими вакцинами от COVID-19 составляет лишь 31%.

Эпидемиолог оценил новые антиковидные меры в Крыму. Новые ограничения из-за коронавируса в Крыму и ряде других регионов России логичны и обоснованы, но к таким мерам нужно подходить разумно во избежание негативных последствий.

Эпидситуация в Крыму контролируемая везде, кроме Ялты. Эпидемиологическая ситуация в Крыму является контролируемой везде, за исключением Ялты.