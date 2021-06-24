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Общество

МЧС предупредило об ожидающихся в Крыму ливнях

14:30 четверг, 24 июня 2021

Сильные дожди, грозы и шквалистый ветер ожидаются в пятницу в Крыму.

Начальник главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадий Ожигин призвал граждан очистить ливневую канализацию в своих домовладениях, дабы не допустить подтопления.

«Сегодня получено очередное штормовое предупреждение об опасных метеоявлениях. На 25 июня прогнозируется местами сильные дожди, грозы, ливень и шквал 15-20 метров в секунду», – сообщил Ожигин. 

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением низменных территорий. Крайне опасно для жизни находиться на набережных, выходить в море и в горно-лесную местность.

«Хотел бы обратить внимание всех домовладельцев. (Необходимо) обязательно расчистить свою ливневую канализацию. Одна из причин, которая в том числе повлияла на подтопление территорий в Ялте – забитая ливневая канализация», – призвал Ожигин. 

Сильные ливни на минувшей неделе привели к потопу в Керчи и Ленинском районе Крыма, а затем и в Ялте. Ликвидация последствий продолжается до сих пор.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Прогноз погоды в Крыму на вторник 22 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 22 июня.

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