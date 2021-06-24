Происшествия
Крымчанка пойдет под суд за убийство сожителя отверткой
Убийство произошло на почве внезапно разгоревшегося между сожителями конфликта.
В ходе ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.
«Своему сожителю женщина нанесла не менее 46 ударов ножом и отверткой. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Сейчас в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а уголовное дело передано на рассмотрение в Киевский районный суд Симферополя», — рассказали в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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