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Происшествия

Крымчанка пойдет под суд за убийство сожителя отверткой

11:06 четверг, 24 июня 2021

Убийство произошло на почве внезапно разгоревшегося между сожителями конфликта.

В ходе ссоры мужчина нанес женщине несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу, рассказали в пресс-службе прокуратуры Крыма.

«Своему сожителю женщина нанесла не менее 46 ударов ножом и отверткой. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. Сейчас в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а уголовное дело передано на рассмотрение в Киевский районный суд Симферополя», — рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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