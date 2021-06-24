Крымчанина уличили в растрате крупного государственного гранта

Главу фермерского хозяйства из Раздольненского района Крыма уличили в хищении бюджетных средств, выделенных на развитие фермерского хозяйства.

«Установлено, что глава фермерского хозяйства, получивший от государства грант на реализацию бизнес-проекта в сельскохозяйственной сфере, использовал денежные средства не по целевому назначению. Для исполнения задуманного мужчина совершил подлог и подделал ряд документов», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Злоумышленник заключил фиктивный договор купли-продажи о приобретении 37 голов скота на 3 млн 334 тысяч рублей. При этом фактически данная сделка не осуществлялась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Мужчине грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе под суд отправится местный житель, которого обвиняют в смертельном ДТП. В Севастополе прокуратура направила в суд дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в ДТП со смертельным исходом.

Родственники жертв крушения российского военного самолета над Черным морем обратились в ЕСПЧ. Родственники погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 в 2016 году в Сочи обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой признать нарушенным их право на справедливое судебное разбирательство, пишет телеканал «Настоящее Время».

В Евпатории за мошенничество задержали экс-директора МУПа. В Евпатории бывший директор муниципального учреждения обманом выманил у местной жительницы 100 тыс. рублей за помощь в бизнесе.

Контрольно-счетная палата Севастополя нашла нарушений на полмиллиарда. В 2020 году по результатам мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Севастополя, были выявлены нарушения на 573,44 млн рублей. Как говорится в отчете КСП, три четверти этой суммы – без малого 433 млн рублей – пришлись на нарушения, допущенные при формировании и использовании бюджетов.