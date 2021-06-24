Крымчанин получил срок за убийство своей пожилой родственницы

Суд приговорил 22-летнего симферопольца к девяти годам и шести месяцам годам тюрьмы за убийство своей пожилой родственницы, сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

По данным ведомства, подсудимый и члены его семьи долгое время ухаживали за пожилой женщиной, которая не могла самостоятельно передвигаться. В один из дней в декабре прошлого года молодой человек на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес серию ударов престарелой родственнице и задушил ее.

В суде злоумышленник вину не признал, заявив, что женщина умерла в силу преклонного возраста и хронических заболеваний.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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