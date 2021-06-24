Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму резко выросло число госпитализаций больных с COVID ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● План вакцинации населения от COVID-19 в Крыму выполнен лишь на треть ● Эпидемиолог оценил новые антиковидные меры в Крыму ● Эпидситуация в Крыму контролируемая везде, кроме Ялты
Ковид в Севастополе: оперативная сводка
В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 90 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.
57 человек выписаны с выздоровлением, трое пациентов скончались.
Всего в городе с начала пандемии было выявлено 15 958 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 14 411 человек выздоровели, 717 пациентов скончались.
За прошедшие сутки на территории республики выявлен 221 новый случай заболевания COVID-19. По данным регионального Минздрава, шестеро пациентов скончались от осложнений, связанных с инфекцией, 190 выписаны с выздоровлением.
С начала пандемии общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму достигло 46 797 человек. 42 633 из них выздоровели, 1 468 умерли.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму резко выросло число госпитализаций больных с COVID. За прошедшую неделю в Крыму госпитализированы 534 пациента с новой коронавирусной инфекцией, что на 85% превышает уровень предыдущей недели.
Сводка о новых заражениях в Крыму. За 23 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 221 случай новой коронавирусной инфекции.
План вакцинации населения от COVID-19 в Крыму выполнен лишь на треть. В Крыму исполнение плана по вакцинации населения российскими вакцинами от COVID-19 составляет лишь 31%.
Эпидемиолог оценил новые антиковидные меры в Крыму. Новые ограничения из-за коронавируса в Крыму и ряде других регионов России логичны и обоснованы, но к таким мерам нужно подходить разумно во избежание негативных последствий.
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