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Коронавирус в Крыму

Ковид в Севастополе: оперативная сводка

В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 90 новых случаев заболевания COVID-19, сообщили в правительстве города.

57 человек выписаны с выздоровлением, трое пациентов скончались.

Всего в городе с начала пандемии было выявлено 15 958 человек с подтвердившимся диагнозом COVID-19. Из них 14 411 человек выздоровели, 717 пациентов скончались.

За прошедшие сутки на территории республики выявлен 221 новый случай заболевания COVID-19. По данным регионального Минздрава, шестеро пациентов скончались от осложнений, связанных с инфекцией, 190 выписаны с выздоровлением.

С начала пандемии общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в Крыму достигло 46 797 человек. 42 633 из них выздоровели, 1 468 умерли.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму резко выросло число госпитализаций больных с COVID. За прошедшую неделю в Крыму госпитализированы 534 пациента с новой коронавирусной инфекцией, что на 85% превышает уровень предыдущей недели.

Сводка о новых заражениях в Крыму. За 23 июня на территории Республики Крым зарегистрирован 221 случай новой коронавирусной инфекции.

План вакцинации населения от COVID-19 в Крыму выполнен лишь на треть. В Крыму исполнение плана по вакцинации населения российскими вакцинами от COVID-19 составляет лишь 31%.

Эпидемиолог оценил новые антиковидные меры в Крыму. Новые ограничения из-за коронавируса в Крыму и ряде других регионов России логичны и обоснованы, но к таким мерам нужно подходить разумно во избежание негативных последствий.

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