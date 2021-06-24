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Какой сегодня праздник 24 июня
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Сегодня, 24 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День Парада Победы 1945 года
Решение о проведении парада победителей было принято И.В. Сталиным вскоре после Дня Победы — 15 мая 1945 г. Заместитель начальника Генерального штаба генерал армии С.М. Штеменко вспоминал: «Верховный Главнокомандующий приказал нам продумать и доложить ему наши соображения о параде в ознаменование победы над гитлеровской Германией, при этом указал: «Нужно подготовить и провести особый парад. Пусть в нем будут участвовать представители всех фронтов и всех родов войск…».
Он длился 2 часа (122 минуты) под проливным дождем, но тысячи людей, заполнивших Красную площадь, казалось, не замечали его. Однако пролет авиации над Красной площадью и демонстрация трудящихся столицы из-за непогоды были отменены. К вечеру дождь прекратился, и на улицах Москвы продолжился праздник. На площадях гремели оркестры. А вскоре небо над городом озарилось праздничным салютом. В 23 часа из 100 аэростатов, поднятых зенитчиками, залпами полетели 20 тыс. ракет. Так завершился тот исторический день. 25 июня 1945 г. в Большом Кремлевском дворце состоялся прием в честь участников Парада Победы.
День памяти апостолов Варфоломея и Варнавы
Апостол Варфоломей был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Он родился в I веке до н. э. в Кане Галилейской (Израиль). Вместе с апостолом Филиппом проповедовал в городах Малой Азии, также с проповедью ездил в Индию и Армению. Языческие жрецы наговорили на Варфоломея брату армянского царя Астиага. В итоге апостол был схвачен войском царя в городе Альбане. Святого распяли вниз головой, а из-за того, что он и тогда продолжал свою проповедь, сняли с креста и обезглавили. Христиане поместили его останки в оловянную раку и погребли в Альбане.
Апостол Варнава также родился в I веке до н. э. на острове Кипр. Имя, данное ему при рождении, — Иосия. За щедрые пожертвования христианской общине апостолы прозвали его Варнава («Сын утешения»). В юности родители отправили его в Иерусалим, где он обучался у знаменитого иудейского ученого Гамалиила и познакомился с будущим апостолом Павлом.
Варнава разделял с Павлом миссионерские труды, принимал участие в Апостольском соборе 51 года. Однако в пути апостолы разошлись. Варнава решил вернутся на Крит, где читал проповеди. За это его забили камнями иудеи. В 478 году мощи апостола нашли на острове Саламин, где позже возвели монастырь, названный его именем.
Международный день феи (International Fairy Day)
Исторически неизвестно – когда именно впервые отпраздновали Международный день феи. Несмотря на это, праздник сразу полюбился всем поклонникам таинственного и сказочного. На сегодняшний день его активно отмечают в Великобритании, Ирландии, Германии и Франции. В этот день принято проводить тематические фестивали, костюмированные вечеринки и представления.
Также сегодня, 24 июня, отмечают такие праздники:
- День Республики Чувашия
- Католическое Рождество Иоанна Крестителя
- День независимости Шотландии
- Яанов день в Эстонии
- День разноцветных стекол
- Праздник солнца в Перу
- День оживания музеев (Museum Comes to Life Day) в США
- День пралине (National Pralines Day) в США
- День рыбы в Конго
- День Квебека в Канаде
- День «Проплыть круг» (Swim a Lap Day) в США
- День работников машиностроительной промышленности Азербайджана
- Праздник Сан-Хуан Баутиста в Эквадоре
- День кабокло в Бразилии
Сегодня именины празднуют: Феопент, Варнава, Ефрем, Мария, Вассиан, Киндей, Варфоломей.
Что происходило 24 июня в прошлые годы
1314 - в битве при Бэннокберне шотландский король Роберт Брюс разбил армию английского короля Эдуарда II, восстановив независимость своей страны.
1497 - Джон Кабот открыл Канаду (Ньюфаундленд).
1717 - в день Святого Иоанна представители английских масонских лож собрались в пивной «Гусь и вертел» и учредили Великую ложу Англииобъединение всех имевшихся лож.
1746 - указом Екатерины II земли восточнее Кальмиуса закреплены за донским казачеством.
1793 - французский Конвент принял первую демократическую конституцию. Франция провозглашена республикой.
1795 - Екатерина II учредила Подольскую губернию Российской империи.
1812 - армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 года.
1893 - норвежский исследователь Фритьоф Нансен отправился к Северному полюсу на судне «Фрам» («Вперед»).
1901 - в Париже открылась первая выставка 19-летнего художника из Барселоны Пабло Руиса Пикассо.
1916 - впервые сумма контракта звезды Голливуда составила семизначное число. «Возлюбленная Америки» Мэри Пикфорд подписала контракт со студией «Paramount Pictures» на сумму 1 040 000 долларов США.
1925 - в Берлине здание рейхстага захвачено толпой вкладчиков, чьи сбережения сгорели во время послевоенной гиперинфляции в Германии.
1934 - столица Украины перенесена из Харькова в Киев.
1959 - в Москве Н. С. Хрущев пообещал вице-президенту США Ричарду Никсону показать «кузькину мать».
1973 - Леонид Брежнев во время посещения с официальным визитом США заявил о том, что холодная война закончена.
1990 - последний концерт Виктора Цоя и группы «Кино», состоявшийся на стадионе Лужники.
2010 - Новым лидером правящей в Австралии Лейбористской партии и премьер-министром страны, впервые стала женщинаДжулия Гиллард.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 24 июня. Какие праздники будут завтра?
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