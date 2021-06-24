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Коронавирус в Крыму

Инспекция ВОЗ нашла нарушения у одного из производителей российской вакцины «Спутник V»

20:48 четверг, 24 июня 2021
Инспекция ВОЗ нашла нарушения у одного из производителей российской вакцины «Спутник V»

фото © iz.ru

Инспекция Всемирной организации здравоохранения нашла нарушения у одного из производителей российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Согласно опубликованному отчету, большую часть претензий экспертов вызвала валидация стерильности на производстве.

В докладе ВОЗ выразила обеспокоенность контролем за стерильностью, внедрением мер по предотвращению загрязнения и возможностью проследить за историей партий вакцины и ее компонентов. Выводы инспекции были направлены производителю вакцины, ее разработчику и в российские надзорные органы.

В российском Министерстве промышленности и торговли заявляют, что инспекторы ВОЗ проверили четыре из семи фабрик, производящих «Спутник», и претензии возникли только к одной из них. В ведомстве заявили, что производитель устраняет нарушения, после чего инспекция сможет посетить фабрику вновь. Остановлено ли на это время производство – не уточняется.

Россия зарегистрировала «Спутник V» для внутреннего использования еще в августе 2020 года. Она одобрена для срочного применения в ряде стран, однако до сих пор не одобрена ВОЗ или медицинским регулятором Евросоюза.

ВОЗ ранее заявляла, что завершит изучение вакцины для сертификации к 4 июня.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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