Коронавирус в Крыму
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Инспекция ВОЗ нашла нарушения у одного из производителей российской вакцины «Спутник V»
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Инспекция Всемирной организации здравоохранения нашла нарушения у одного из производителей российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V».
Согласно опубликованному отчету, большую часть претензий экспертов вызвала валидация стерильности на производстве.
В докладе ВОЗ выразила обеспокоенность контролем за стерильностью, внедрением мер по предотвращению загрязнения и возможностью проследить за историей партий вакцины и ее компонентов. Выводы инспекции были направлены производителю вакцины, ее разработчику и в российские надзорные органы.
В российском Министерстве промышленности и торговли заявляют, что инспекторы ВОЗ проверили четыре из семи фабрик, производящих «Спутник», и претензии возникли только к одной из них. В ведомстве заявили, что производитель устраняет нарушения, после чего инспекция сможет посетить фабрику вновь. Остановлено ли на это время производство – не уточняется.
Россия зарегистрировала «Спутник V» для внутреннего использования еще в августе 2020 года. Она одобрена для срочного применения в ряде стран, однако до сих пор не одобрена ВОЗ или медицинским регулятором Евросоюза.
ВОЗ ранее заявляла, что завершит изучение вакцины для сертификации к 4 июня.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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