Водный кризис
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График подачи воды в Алуште смягчат с завтрашнего дня
фото © Podrobnosti.ua
Алушта с пятницы переходит на 17-часовой график подачи воды.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«Ситуация с водоснабжением в Республике Крым позволяет постепенно возвращаться к привычному режиму подачи воды. С завтрашнего дня в Алуште вода будет подаваться с 6.00 до 23.00», – написал Аксенов.
На данный момент в городе действуют пятичасовые графики подачи воды: с 6.00 до 8.00 и с 19.00 до 22.00. С ограничением водоснабжения город живет с сентября прошлого года. Изначально власти просто снизили давление в сетях в ночное время.
С февраля Алушта перешла на десятичасовые графики подачи воды, с апреля – на пятичасовые.
Прошедшие ливни, из-за которых затопило нескольких населенных пунктов Крыма, помогли улучшить ситуацию с количеством воды в водохранилищах. В Алуште осадки были значительно слабее, чем в соседней Ялте.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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