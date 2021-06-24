Происшествия
Гаишник из Севастополя попался на езде с «чужими» номерами в Краснодаре
Сотрудник ГИБДД Севастополя был уволен после того, как попался на территории соседнего региона с номерами, принадлежащими другому транспортному средству.
Несмотря на то, что недопустимость такой езды должна была быть известна сотруднику лучше, чем любому другому гражданину, очевидные правила он проигнорировал.
Как рассказала заместитель начальника пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа, в марте этого года в Краснодарском крае сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, номерные знаки которого принадлежали другому автомобилю, ранее снятому с учета.
После проверки документов водителя выяснилось, что за рулем машины находился сотрудник УГИБДД УМВД России по г. Севастополю, в отношении которого за нарушение ПДД был составлен административный протокол.
«По результатам проведенной проверки в мае текущего года указанный сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям», – уточнила Мария Нажа.
Административный материал был направлен в суд для рассмотрения в установленном законом порядке.
Как сообщили источники на территории Краснодарского края, уже бывший сотрудник после замены автомобильных номеров почему-то не сдал старый комплект, а начал его использовать на другой машине. Это, отмечают источники, удивительно: работающий в госинспекции человек должен был знать, что снятые с учета, но не сданные номера пользуются особым вниманием правоохранителей.
Снятыми с учета номерами любят пользоваться злостные нарушители ПДД, пытающиеся избежать автоматических штрафов, а также другие категории нехороших людей.
По неподтвержденным данным, нарушителем ПДД являлся экс-начальник ГИБДД Севастополя Денис Разоренов. Официального подтверждения этим сведениям в данный момент нет.
В тексте использованы материалы: Форпост
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