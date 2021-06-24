Эпидемиолог оценил новые антиковидные меры в Крыму

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Новые ограничения из-за коронавируса в Крыму и ряде других регионов России логичны и обоснованы, но к таким мерам нужно подходить разумно во избежание негативных последствий.

Такое мнение высказал врач-эпидемиолог Эдуард Шунков.

«Сейчас ограничительные мероприятия несут компромиссный характер. Введение их на фоне растущей заболеваемости вполне логично и обосновано и в первую очередь направлено на выравнивание кривой заболеваемости, чтобы не допустить перегруза медицинской системы», – отметил специалист.

По словам эпидемиолога, предела в отношении ограничительных мероприятий нет, но к ним нужно подходить разумно, чтобы избежать негативных экономических и социальных последствий.

«Не так много времени прошло с начала пандемии и все хорошо помнят, как тяжело им далось пережить карантин, который полностью поменял привычный уклад жизни на какое-то время», – напомнил Шунков.

Оценивая возможную эффективность новых ограничений в Крыму, медик отметил, что она будет зависеть от того, как эти меры будут выполняться.

«Сокращение количества участников в развлекательных учреждениях, даже при их дистанционном расположении в замкнутом помещении, не исключает передачи вирусных частиц по воздуху. Масочный режим эффективен только при правильном использовании и то, если сами маски гарантированно отфильтровывают воздух от вирусных частиц. А такая защита есть в основном у респираторов класса фильтрации FFP3. Салфеточки, что выдают на кассах и текстильные маски скорее создают иллюзию защищенности, чем обеспечивают защиту», – пояснил эксперт.

Ношение перчаток, по словам эпидемиолога, оправдано с точки зрения снижения контакта рук с кожей лица. Однако носить перчатки постоянно вредно из-за скапливающихся под ними бактерий, которые могут вызвать заболевание кожи рук. Чистая кожа рук успешнее обрабатывается антисептиком, при этом как профилактика коронавируса ношение перчаток малоэффективно, поскольку через кожу рук эта инфекция в организм не попадает.

Решение о массовой вакцинации населения тоже является правильным решением, поскольку нет средства профилактики инфекций лучше, чем вакцина, указывает Шунков. В то же время принудительная вакцинация, по его мнению, имеет обратный эффект и отталкивает людей от нее.

«Считаю, что можно было бы добиться лучших результатов, создав положительную мотивацию у людей. А добиться этого можно многими способами. Например, разрешить не носить маски и перчатки при наличии сертификата о двукратной вакцинации или иметь оплачиваемый выходной на следующий день после нее», – предложил специалист.

Шунков отметил, что только исчерпывающая и подробная информация о механизме действия вакцины, о ее безопасности, составе и эффективности с конкретными данными исследований могут покончить со страхом, который есть у многих перед новыми иммунобиологическими препаратами. Это будет стимулировать вакцинацию и чем больше будет привитых, тем меньше будет заболеваний, полагает он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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