Власть
Дворников в Крыму могут заменить заключенные
В Ялте дворники работают в специальной форме | фото © rg.ru
Почти сто лет назад советское правительство узаконило использование заключенных на принудительных работах.
Сейчас в России обсуждают идею возрождения этой «славной традиции», чтобы заменить узниками трудовых мигрантов. Так, в Крыму арестанты могли бы выполнять работу дворников, считают эксперты.
По словам руководителя крымского филиала Фонда развития гражданского общества Натальи Киселевой, в республике наблюдается катастрофический дефицит дворников, и если документ примут, то заключенные вполне могут найти себя на этом поприще.
«Поскольку хотят использовать заключенных вместо мигрантов, то речь наверняка больше идет о строительстве — дорог, домов, социальных объектов. В Крыму такой работы тоже хватает», — отметила социолог.
Не так давно идею активнее привлекать заключенных к труду вместо мигрантов озвучил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Министр юстиции Константин Чуйченко поддержал инициативу и заявил, что таким образом можно будет создавать исправительные центры на крупных стройках и других объектах.
Большинству опрошенных ВЦИОМ россиян идея ФСИН понравилась, они нашли в ней много положительных сторон. Люди полагают, что заключенные сами предпочтут такой способ отбывать наказание.
В тексте использованы материалы: Форпост
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