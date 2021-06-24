Британский журналист опубликовал видео с эсминца у берегов Крыма

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Британский журналист Джонатан Бил, находившийся на эсминце Королевского флота Defender во время его пребывания у берегов Крыма, опубликовал видео, на котором показаны действия экипажа корабля.

Видео опубликовано на YouTube-канале британской службы новостей BBC.

Журналист задал члену экипажа вопрос: «Есть ли здесь возможность эскалации – в том, как русские отреагируют?»

На это лейтенант-командор Бен Доррингтон ответил: «Здесь спорная точка зрения. Они наверняка будут вести себя более агрессивно из-за нашей близости к тому, что они считают своими водами».

«Может, они подумают, что вы ведете себя агрессивно, проходя так близко к Крыму?» – уточнил Джонатан Бил. На что Доррингтон признает: «Они могут посмотреть на это так, да».

Бил на видео подтвердил, что были произведены бомбовые удары, но далеко от корабля. По данным BBC, российские самолеты были замечены не менее 20 раз. «Некоторые достаточно близко, чтобы чувствовать себя некомфортно», – отметил журналист.

Один из офицеров экипажа эсминца решил прокомментировать сложившуюся ситуацию: «Королевские ВМС и Великобритания всегда будут призывать к ответу государства, которые не соблюдают международный порядок. Это наша миссия».

На это Бил ответил: «Это свидетельство того, что Британия готова бросить вызов России, чтобы она соблюдала международное право. Но это очень рисковая стратегия».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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