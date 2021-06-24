Более 650 предпринимателей Крыма просят возместить ущерб от потопа

Власти Крыма приняли 661 обращение о возмещении ущерба от предпринимателей Ялты и Керчи, которые пострадали в результате наводнения.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, также уже составлено 755 актов о повреждении имущества.

«Основной момент – это определение ущерба. Сегодня работает 34 межведомственные группы. На сегодняшний день, на 9.00 23 июня, подано и составлено 755 актов повреждения имущества. Работа продолжается в этом направлении, скорее всего, мы эту работу закончим 28 июня. По состоянию на сегодняшний день 661 предприниматель, из них 57 в Ялте и 604 в Керчи, подали заявления (о возмещении) нанесенного ущерба. Идет расчет сумм и возможности компенсации», – сказал Аксенов.

Он отметил, что сейчас также идет подсчет ущерба, который был нанесен инфраструктуре. Предложения о восстановлении инфраструктуры Аксенов пообещал предоставить в правительство России до понедельника.

Ранее сообщалось, что правительство Крыма рассчитывает на выплату компенсаций пострадавшему от потопа бизнесу по иркутскому сценарию. Накануне более 130 пострадавших от наводнений в городах и районах Крыма получили первые компенсационные выплаты. На выплаты направлено 61 млн рублей, а на восстановление пострадавшей инфраструктуры необходимо около 5,5 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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