Захарова с невероятной жесткостью высказалась об «обстреле» британского эсминца около Крыма

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Российская сторона квалифицирует действия британского эсминца Defender как «грубую провокацию и нарушение международного права», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.

«Мы квалифицируем это как грубую британскую провокацию, которая идет вразрез с международным правом и российским законодательством. В МИД нашей страны будет вызван британский посол», - цитирует Захарову РИА Новости.

По информации российской стороны, «23 июня ракетный эсминец Defender Королевского военно-морского флота Великобритании в нарушение существующих правил пересек российскую границу и на три километра вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент в Крыму».

Как сообщает МО РФ, пограничный сторожевой корабль Черноморского флота выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. После этого британский корабль покинул границы территориального моря России.

Министерство обороны Великобритании заявило, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом, предупредительных выстрелов не производилось. Также британское минобороны заявило, что Россия проводила в Черном море учебные стрельбы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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