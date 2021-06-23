Волонтеры в Ялте продолжают поиски пропавших кошек и собак

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От прошедших в Крыму наводнений пострадали не только целые города, люди и их имущество, но еще и животные.

Когда вода начала заливать частные дома и первые этажи в квартирах, крымчане забирали с собой все самое необходимое — кто-то выбегал с любимой кошкой, а кто-то не успевал даже взять паспорт. После потопа в волонтерских группа то и дело стали появляться объявления о пропаже домашних животных. Некоторых удалось отыскать, но многих ищут уже четвертый день.

Как рассказали КП-Крым в волонтерской организации «Ковчег», каждый день приходится сталкиваться с новыми случаями потери домашних питомцев.

— Было очень много трагичных историй после этого потопа. Например, в Кореизе ночью из берегов вышла подземная река, которая подмыла дороги и дома. Там начал сползать один из жилых домов. Была паника, приехали сотрудники МЧС, помогли людям и отвезли их в свободные пансионаты и санатории, но животных там принять не могли, поэтому вызвали нас, — рассказывает президент общественной организации «Ковчег» Юлия Дмитриева. — Наши волонтеры забрали с собой всех собачек и поселили у себя.

Только в одном доме было всего 4 собаки, а ведь в каждом затопленном районе города под воду ушли десятки частных домовладений.

— Была еще одна ситуация, когда ночью наши волонтеры увидели двух бегающих швейцарских овчарок — мальчик и девочка. Оказалось, что в Гурзуфе тоже из берегов вышла река и снесла дома на нескольких участках. От стихии пытались скрыться и эти две породистые собачки, — продолжает Юлия Дмитриева.

Животные бегали вдоль дороги несколько часов, а когда волонтеры случайно увидели их по пути в Ялту, сразу забрали к себе в приют. Уже на следующий день нашлись хозяева.

По словам волонтеров, не обошлось и без тяжелых последствий. После того, как вода сошла с улиц Ялты, сотрудники «Ковчега» продолжают находить трупы бродячих собак, которые попросту захлебнулись в потоках.

— Точные цифры пока назвать не могу, но такое ощущение, что среди бездомных собак погибли все. Потому что мы прекрасно знаем всех ялтинских животных. Мы много лет им помогаем, подкармливаем, мы всех их стерилизовали, а сегодня нет никакой информации о том, что они выжили, — добавляет директор организации.

Каждый день в соцсетях продолжают появляться десятки объявлений о пропаже животных. И тем страшнее звучит тот факт, что далеко не все животные смогут найти свой дом. Дело в том, что во время наводнения вода смыла все запахи, поэтому найти обратный путь домой даже собакам почти невозможно.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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