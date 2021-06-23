Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Детсады в Ялте остаются закрытыми до понедельника ● Автосервисы в Крыму начали принимать утопленные автомобили ● В Ялте люди не могут попасть в дома: вход засыпал селевой поток ● Из русла реки в Ялте вывезли 300 тонн грунта ● Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит
Военные укрепили временную дамбу в Ялте
фото © Минобороны РФ
Министерство обороны распространило видео, показывающее, как военнослужащие укрепляют дамбу в Ялте и оказывают помощь в уборке города.
Ролик опубликован на официальной странице минобороны в соцсети «ВКонтакте».
«Мобильные отряды минобороны России, оказывающие помощь в ликвидации последствий ЧС в Крыму, укрепили временную дамбу в Ялте на наиболее опасном участке прорыва селевых потоков, вызванных обильными осадками, – говорится в сообщении. – Военнослужащие очистили свыше 52 тыс квадратных метров улиц, частных дворов, жилых строений и объектов социальной инфраструктуры, вывезли более 370 тонн мусора, осуществили подвоз гражданскому населению свыше 264 кубометров питьевой воды».
От минобороны РФ задействовано около 21,5 тыс человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах Крыма.
На опубликованных кадрах видно, что военнослужащие работают вручную на набережной Ялты, а также при помощи тяжелой техники: экскаваторов и грейдеров. Технику задействовали и в самом городе, и за его пределами.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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