Военные укрепили временную дамбу в Ялте

фото © Минобороны РФ

Министерство обороны распространило видео, показывающее, как военнослужащие укрепляют дамбу в Ялте и оказывают помощь в уборке города.

Ролик опубликован на официальной странице минобороны в соцсети «ВКонтакте».

«Мобильные отряды минобороны России, оказывающие помощь в ликвидации последствий ЧС в Крыму, укрепили временную дамбу в Ялте на наиболее опасном участке прорыва селевых потоков, вызванных обильными осадками, – говорится в сообщении. – Военнослужащие очистили свыше 52 тыс квадратных метров улиц, частных дворов, жилых строений и объектов социальной инфраструктуры, вывезли более 370 тонн мусора, осуществили подвоз гражданскому населению свыше 264 кубометров питьевой воды».

От минобороны РФ задействовано около 21,5 тыс человек и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. Работы по оказанию помощи с участием военнослужащих развернуты в 36 пострадавших от наводнения населенных пунктах Крыма.

На опубликованных кадрах видно, что военнослужащие работают вручную на набережной Ялты, а также при помощи тяжелой техники: экскаваторов и грейдеров. Технику задействовали и в самом городе, и за его пределами.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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