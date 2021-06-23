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Вода в Ялте опасна для жизни: ночью проведут дезинфекцию водопровода

20:39 среда, 23 июня 2021
Ялта
Вода в Ялте опасна для жизни: ночью проведут дезинфекцию водопровода

фото © Новости Крыма

В ночь со среды на четверг «Водоканал ЮБК» будет проводить дезинфекцию водопровода, в связи с этим пить воду из-под крана запрещено.

Об этом в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности РК в среду заявила главный санитарный врач Крыма и Севастополя Наталья Пеньковская.

Ранее в руководстве водоканала ЮБК заявили, что понадобится несколько суток, чтобы полностью продезинфицировать систему водоснабжения Большой Ялты. После этого будет возможно проверить качество воды и вернуться к нормальному режиму ее использование.

«С восьми часов вечера 23 июня до шести утра следующего дня будет проводиться дезинфекция системы водоснабжения на улицах, попавших в зону подтопления в Ялте», - сообщила Пеньковская и добавила, что в период дезинфекции запрещается потреблять воду из системы водоснабжения для питьевых нужд, в связи с риском отравления хлором.

В ГУП РК «Водоканал ЮБК» уточнили, что дезинфекция будет проводиться на улице Ломоносова, Гоголя, Бирюкова, Ленина, Пушкинская, Кривошты, Вергасова, Киевской. А также на ул Спендиарова, пер.Киевский, ул. Прибрежная, ул. Московская, ул. сильева, ул.Тренева, ул.Седаймета, ул.Ялубойского, ул.Рузвельта, ул.Игнатенко и частично ул.Свердлова. А также сообщили, что процедура дезинфекции будет сопровождаться отключением воды на указанных выше улицах.

В случае необходимости гражданам будет организован подвоз питьевой воды, заявку можно оставить по телефону +7 (978) 909-56-90.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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