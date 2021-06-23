Потоп в Крыму
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Власти Ялты заверили туристов в безопасности отдыха на территории региона
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Безопасность гостей, отдыхающих в ялтинском регионе, полностью обеспечена.
Об этом заявила глава местной администрации Ялты Янина Павленко.
«Сейчас мы делаем все от нас зависящее, чтобы привести город в первоначальный вид, удобный как для жителей, так и для отдыхающих», – сообщила она.
По словам Павленко, в настоящее время на территории Большой Ялты отдыхает более 20 тысяч туристов, которые находятся как в организованных средствах размещения – отелях, пансионатах, санаториях, так и в частном секторе. При этом глава администрации заверила, что отдыхающим в Ялте сейчас ничего не угрожает, в городе сохраняется стабильная ситуация.
«Вода есть, электричество есть, единственное, что пока нельзя – купаться в море. Но и над решением этого вопроса мы работаем», – подчеркнула Павленко.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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