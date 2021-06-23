Власти Крыма выделили 161 млн пострадавшим от потопа регионам

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Власти Республики Крым выделили из резервного фонда 161,16 млн рублей на ликвидацию последствий наводнений в Крыму.

Соответствующее распоряжение вышло на сайте Совмина РК.

Согласно документу, Ялта получит 57,86 млн рублей, в Керчь направят 80 млн 79 тыс. рублей, в Кировский район – 5 млн 760 тыс., Ленинский район получит 15 млн рублей, а Советский – 1 млн 730 тыс. рублей. Всего правительство выделило 161 млн. 160 тыс. рублей.

Как сообщалось, черноморский циклон принес в Крым сильные ливни. Из-за выпадения тройной месячной нормы осадков, некоторые регионы Крыма оказались затоплены. Один человек погиб, из зон подтоплений на сегодняшний день эвакуированы 1783 человека.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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