Потоп в Крыму
Развитие сюжета: Власти Ялты заверили туристов в безопасности отдыха на территории региона ● Военные укрепили временную дамбу в Ялте ● Детсады в Ялте остаются закрытыми до понедельника ● Автосервисы в Крыму начали принимать утопленные автомобили ● В Ялте люди не могут попасть в дома: вход засыпал селевой поток
Власти Крыма выделили 161 млн пострадавшим от потопа регионам
фото © rbc.ru
Власти Республики Крым выделили из резервного фонда 161,16 млн рублей на ликвидацию последствий наводнений в Крыму.
Соответствующее распоряжение вышло на сайте Совмина РК.
Согласно документу, Ялта получит 57,86 млн рублей, в Керчь направят 80 млн 79 тыс. рублей, в Кировский район – 5 млн 760 тыс., Ленинский район получит 15 млн рублей, а Советский – 1 млн 730 тыс. рублей. Всего правительство выделило 161 млн. 160 тыс. рублей.
Как сообщалось, черноморский циклон принес в Крым сильные ливни. Из-за выпадения тройной месячной нормы осадков, некоторые регионы Крыма оказались затоплены. Один человек погиб, из зон подтоплений на сегодняшний день эвакуированы 1783 человека.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте люди не могут попасть в дома: вход засыпал селевой поток. В районе Южнобережного шоссе несколько домов оказались под завалами из-за наводнения: селевые потоки занесли дома грунтом и камнями, высоту наносов составляет два-три метра.
Из русла реки в Ялте вывезли 300 тонн грунта. Из русла реки Дерекойка, проходящей по центру Ялты, на середину дня было извлечено и вывезено около 300 тонн грунта.
Аксенов приказал расчистить затопленные города Крыма к понедельнику. В понедельник на территории пострадавших от стихии городов и населенных пунктов Крыма должны быть завершены работы по расчистке улиц.
В Крыму опять пытаются продать культурно-историческое наследство «Сейлема». В Симферополе в очередной раз на торги выставлены подвалы ранее приватизированного здания в центре города.
Обстреляли бомбами: Россия открыла огонь по британскому эсминцу у берегов Крыма
Военные Черноморского флота и российские пограничники «остановили нарушение границы» британским эсминцем Defender у мыса Фиолент в Крыму.
Ливни с градом в Крыму: МЧС призвало готовиться к шторму
С вечера 23 и на протяжении 24 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.
В Крыму уже более 200 новых заражений
За 22 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.
вчера
Какой сегодня праздник 23 июня фото
Сегодня, 23 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.