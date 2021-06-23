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Потоп в Крыму

Власти Крыма выделили 161 млн пострадавшим от потопа регионам

11:50 среда, 23 июня 2021
Власти Крыма выделили 161 млн пострадавшим от потопа регионам

фото © rbc.ru

Власти Республики Крым выделили из резервного фонда 161,16 млн рублей на ликвидацию последствий наводнений в Крыму.

Соответствующее распоряжение вышло на сайте Совмина РК.

Согласно документу, Ялта получит 57,86 млн рублей, в Керчь направят 80 млн 79 тыс. рублей, в Кировский район – 5 млн 760 тыс., Ленинский район получит 15 млн рублей, а Советский – 1 млн 730 тыс. рублей. Всего правительство выделило 161 млн. 160 тыс. рублей.

Как сообщалось, черноморский циклон принес в Крым сильные ливни. Из-за выпадения тройной месячной нормы осадков, некоторые регионы Крыма оказались затоплены. Один человек погиб, из зон подтоплений на сегодняшний день эвакуированы 1783 человека. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Ялте люди не могут попасть в дома: вход засыпал селевой поток. В районе Южнобережного шоссе несколько домов оказались под завалами из-за наводнения: селевые потоки занесли дома грунтом и камнями, высоту наносов составляет два-три метра.

Из русла реки в Ялте вывезли 300 тонн грунта. Из русла реки Дерекойка, проходящей по центру Ялты, на середину дня было извлечено и вывезено около 300 тонн грунта.

Аксенов приказал расчистить затопленные города Крыма к понедельнику. В понедельник на территории пострадавших от стихии городов и населенных пунктов Крыма должны быть завершены работы по расчистке улиц.

В Крыму опять пытаются продать культурно-историческое наследство «Сейлема». В Симферополе в очередной раз на торги выставлены подвалы ранее приватизированного здания в центре города.

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