В засыпанную камнями Краснокаменку на ЮБК отправили еще 200 военных

В Ялте продолжаются аварийно-спасательные работы после наводнения, 200 военных дополнительно были направлены расчищать район Краснокаменки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Еще 200 военнослужащих сегодня отправились в Краснокаменку. Там затопило более 10 домов, практически из всех ушла вода, в одном – откачивает МЧС. Теперь необходимо убрать горы камней, которые поток принес во дворы», - написала Павленко.

Она также сообщила, что в Ялтинскую школу №12 отправили оборудование для просушки помещений и генератор. В Гурзуфе, где от газоснабжения отключен 371 абонент и 600 человек, проживающих в четырех пансионатах, пытаются получить доступ к поврежденной трубе. Тяжелую технику, необходимую для этого, уже нашли.

В районе Васильевки, где некоторые дома полностью ушли под воду или засыпаны камнями, ситуация немного улучшилась. Вода уходит, скоро военные смогут преступить к работам, отметила Павленко.

Мэр подчеркнула, что отдельное внимание уделяют курортной сфере, где сильно пострадали два объекта размещения в центре Ялты. По словам главы администрации, разработать программу поддержки бизнеса смогут только после оценки ущерба. За соблюдением запрета на купание следят правоохранители – они регулярно обходят пляжи.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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