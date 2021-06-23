Потоп в Крыму
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В Ялте нашли куртку пропавшей без вести женщины
В Ялте продолжаются поиски пропавшей во время наводнения женщины, привлечены служебные собаки.
Об этом сегодня на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в РК сообщила глава городской администрации Янина Павленко.
«Без вести пропавшей числится одна женщина. Вчера служебная собака показала предположительное место, нашли куртку пропавшей женщины. Спасатели с собаками сейчас еще раз проходят вдоль всего русла реки, также привлечены спасатели из Севастополя», — сообщила Павленко.
В настоящее время в Ялте число пострадавших от наводнения увеличилось до 55. Из них 48 с легкими повреждениями, им оказана амбулаторная помощь, 7 госпитализированы, двое уже выписаны.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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