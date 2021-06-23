В Ялте нашли куртку пропавшей без вести женщины

В Ялте продолжаются поиски пропавшей во время наводнения женщины, привлечены служебные собаки.

Об этом сегодня на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в РК сообщила глава городской администрации Янина Павленко.

«Без вести пропавшей числится одна женщина. Вчера служебная собака показала предположительное место, нашли куртку пропавшей женщины. Спасатели с собаками сейчас еще раз проходят вдоль всего русла реки, также привлечены спасатели из Севастополя», — сообщила Павленко.

В настоящее время в Ялте число пострадавших от наводнения увеличилось до 55. Из них 48 с легкими повреждениями, им оказана амбулаторная помощь, 7 госпитализированы, двое уже выписаны.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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