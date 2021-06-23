В центре Севастополя улицу заливает фекалиями

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Здесь никогда не было канализации, а зловонные нечистоты пропитали сам грунт.

Жители улицы Киянченко в центре Севастополя утопают в фекалиях и дышат зловониями. Несколько десятилетий люди живут без канализации — и когда это благо цивилизации дойдет до них, непонятно: монтаж канализационных труб до сих пор не внесен ни в одну программу развития города, сообщает Независимое телевидение Севастополя.

По словам местных жителей, не помогают им исправить ситуацию ни обращения в департамент горхозяйства, ни письма в ГУПС «Водоканал».

Между тем, отмечают горожане, по улице Киянченко часто ходят туристы — так можно сократить путь от площади Восставших до Карантинной бухты. Но вместо аккуратной колоритной улочки гостям города приходится преодолевать многочисленные ямы со зловонной жидкостью. Дышать неприятными испарениями, естественно, приходится и местным жителям.

«У нас здесь труба лежит, а там дальше дома, у них вообще трубы нет, то есть у них из дома труба вышла — и все на улицу льется. Там еще стройка началась — вообще ужас. Улицу всю разбили, постоянно лужи, а летом просто дышать невозможно. Все эти испарения, и дети здесь бегают», — отмечает жительница дома № 53 Ольга Каримова.

Горожане отмечают, что канализацию им обещали проложить еще во времена Советского Союза, затем при Украине. С тех пор грунт на улице успел пропитаться отходами жизнедеятельности настолько, что ни септики, ни выгребные ямы просто не помогают.

Жители зловонной улицы через соцсети обращались со своей проблемой в правительство — там сообщили, что вопрос прокладки канализации на их улице актуальный и обязательно будет рассмотрен при корректировке городских программ.

А вот в Водоканале, куда также обращались горожане, не только никак не попытались помочь и найти решение проблемы, но и пригрозили Роспотребнадзором, Севприроднадзором и природоохранной прокуратурой, если люди не перестанут сливать сточные воды.

«Водоканал прислал нам такую бумажечку, по которой мы должны те сливы, которые у нас идут с домов, перекрыть. Это невозможно, потому что дождь, снег — все это все равно будет выливаться на улицу по-любому», — отметила жительница дома № 27 Ирина Иванютенко.

Кроме того, ремонта требует и порядком износившийся водопровод, который был проложен сразу после войны и из-за долгой эксплуатации постоянно протекает.

Вдобавок к инфраструктурным бедам у жителей улицы Киянчеко в пешей доступности нет ни одной благоустроенной территории. Надежды облагородить по одной из городских программ ближайший пустырь тоже мало — в департаменте горхоза людям сообщили, что заброшенная зона относится к одному из многоквартирных домов и приводить ее в порядок ведомство не будет.

В качестве решения вопроса горожанам предложили поучаствовать в конкурсе «Самый дружный двор», но жители улицы Киянченко оказались в неравных условиях с жителями многоэтажной застройки.

«Сейчас вот собирали голоса, но как бы неравнозначно. На Остряках один дом голоса свои отдал — считай, набрали количество нужное. А у нас здесь частный сектор, у нас нет столько людей. Естественно, мы проиграли. А дети здесь же, где машины ездят, где вся эта грязь, они здесь и играют», — возмущаются горожане.

Разъяснить перспективы жителей улицы Киянченко изменить условия жизни на более комфортные и безопасные журналисты НТС в официальных запросах попросили департамент горхоза и ГУПС «Водоканал».

В тексте использованы материалы: Форпост

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