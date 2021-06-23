Происшествия
В Севастополе рецидивист избил и изнасиловал женщину
В Севастополе ранее судимый мужчина изнасиловал местную жительницу.
Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по Крыму и Севастополю.
Ночью 17 июня мужчина через окно дома увидел молодую женщину. Для сокрытия внешности он надел медицинскую маску, строительные перчатки и проник к жилище. Преступник избил женщину так, чтобы она не могла сопротивляться и изнасиловал.В ходе розыскных мероприятий полицейские установили личность преступника. Им оказался ранее судимый 47-летний севастополец.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено и расследуется уголовное дело по факту изнасилования жительницы Севастополя неизвестным мужчиной (ч.1 ст. 131 УК РФ)», – говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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