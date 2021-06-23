В Крыму в три раза увеличат посевы сахарной свеклы

В Республике Крым в этом году будет посеяно 460 гектаров сахарной свеклы, посевная площадь этой культуры по сравнению с прошлым годом увеличится почти в три раза.

Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров РК – министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«В 2021 году крымские аграрии планируют получить урожай со 165 гектаров сахарной свеклы. В Крыму возделыванием семян этой культуры занимаются предприятия нескольких районов республики: Джанкойского, Советского, Красногвардейского и Красноперекопского. Республика может претендовать на звание базового региона по развитию импортозамещения семян сахарной свеклы благодаря своим агроклиматическим условиям», – отметил вице-премьер.

Глава Минсельхоза Крыма подчеркнул, что реализация качественных семян позволит крымским сельскохозяйственным товаропроизводителям повысить урожайность агрокультур. Это создаст благоприятные условия для наращивания экспорта продукции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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