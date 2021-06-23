Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сотню в день: в Севастополе будут штрафовать нарушителей режима COVID ● В Симферополе ловят нарушителей антиковидных ограничений ● В Севастополе новые ковидные ограничения вступили в силу ● В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19 ● Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму
В Крыму уже более 200 новых заражений
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За 22 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции.
Из общего количества заболевших 154 выявлены при обращении за медицинской помощью, 52 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 случая завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3228 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 125 человек, выздоровевших за весь период - 42 443 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19. Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.
Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму. За минувшие сутки в республике заболел еще 201 человек.
Массовое заражение в Артеке: 60 детей и 16 вожатых изолировали в обсерватор. Руководство детского центра «Артек» в Крыму сообщает, что из-за выявленного коронавируса у 12 детей в лагере, в обсерватор изолировали еще 60 школьников и 12 вожатых.
Почти две сотни: коронавирус в Крыму - данные за сутки. За сутки на территории республики еще 193 человек заразились новой коронавирусной инфекцией.
В Крыму уже более 200 новых заражений
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