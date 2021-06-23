В Крыму разворачивают новые койки для больных COVID-19 и пневмонией

Коечный фонд для больных COVID-19 и внебольничной пневмонией в Крыму увеличится на 541 единицу.

Об этом сообщил глава Минздрава республики Александр Остапенко на брифинге по ситуации с заболеваемостью COVID-19 в регионе.

«Для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями в стационарных условиях развернуто 2680 коек. Дополнительно сейчас открывается 541 койка», – сказал министр.

В частности, 366 коек развернут в Симферополе, 25 – в Ялте, 30 – в Джанкое, 80 – в Армянске и 40 – в Саках.

С начала пандемии в Крыму коронавирусом заразились уже 46 576 человек, в том числе 210 за прошедшие сутки. Выздоровели 42 443 пациента, умерли 1462.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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