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В Крыму обещают построить еще одну «скоростную магистраль»
фото © Новости Крыма
Главгосэкспертиза России одобрила корректировки проекта строительства скоростной четырехполосной дороги Симферополь – Евпатория-Мирный, сообщила пресс-служба учреждения.
Как уточнили в пресс-службе, проект был утвержден в 2017 году, однако из-за выявления на участке дополнительных коммуникаций, а также внесения изменений в документацию по планировке территории, он потребовал некоторых изменений технических решений.
«Будут пересмотрены параметры надземных пешеходных переходов, в том числе в составе транспортной развязки на пересечении с дорогой Симферополь-Красноперекопск актуализируют решения по строительству путепроводов, устройству дорожной одежды и укреплению обочин съездов на участке. Также планируется внести правки в переустройство сетей наружных магистральных газопроводов и линий электропередач, попадающих в зону строительства, разработать решения по выносу ранее неучтенных водоводов, выявленных на участке», - перечислили в пресс-службе.
Кроме того, здесь планируют построить съезд к радиолокационной станции филиала «Крымаэронавигации».
Скоростная магистраль, протяженностью 24,47 км следует от трассы «Таврида« и ведет на западное побережье Крыма в обход симферопольского аэропорта. Работы пройдут по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Застройщик - Служба автомобильных дорог РК.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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