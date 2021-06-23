В Крыму обещают построить еще одну «скоростную магистраль»

фото © Новости Крыма

Главгосэкспертиза России одобрила корректировки проекта строительства скоростной четырехполосной дороги Симферополь – Евпатория-Мирный, сообщила пресс-служба учреждения.

Как уточнили в пресс-службе, проект был утвержден в 2017 году, однако из-за выявления на участке дополнительных коммуникаций, а также внесения изменений в документацию по планировке территории, он потребовал некоторых изменений технических решений.

«Будут пересмотрены параметры надземных пешеходных переходов, в том числе в составе транспортной развязки на пересечении с дорогой Симферополь-Красноперекопск актуализируют решения по строительству путепроводов, устройству дорожной одежды и укреплению обочин съездов на участке. Также планируется внести правки в переустройство сетей наружных магистральных газопроводов и линий электропередач, попадающих в зону строительства, разработать решения по выносу ранее неучтенных водоводов, выявленных на участке», - перечислили в пресс-службе.

Кроме того, здесь планируют построить съезд к радиолокационной станции филиала «Крымаэронавигации».

Скоростная магистраль, протяженностью 24,47 км следует от трассы «Таврида« и ведет на западное побережье Крыма в обход симферопольского аэропорта. Работы пройдут по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. Застройщик - Служба автомобильных дорог РК.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Центральные улицы Ялты обещают открыть для проезда вечером в среду. Власти Ялты обещают открыть центральные улицы города для проезда общественного транспорта завтра к вечеру.

Россиян не пустят в Европу этим летом. Туристические поездки в страны Евросоюза, за исключением Кипра и Греции, будут недоступны россиянам все лето.

Где в Ялте сейчас перекрыты улицы: список. Металлические турникеты были установлены на улицах Руданского, Карла Маркса в районе гостиницы «Крым» и других.

В Севастополе меняется время отхода первых катеров. В Севастополе с понедельника, 21 июня, первые утренние катера будут отправляться раньше, сообщают на сайте Севастопольского морского порта.