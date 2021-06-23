В Крыму эвакуировали заблудившуюся в горах семью с детьми

В Крыму в Бахчисарайском районе при спуске с пещерного города Тепе-Кермен заблудилась семья с детьми, сообщает пресс-служба МЧС в Крыму.

«Семья из пяти человек, включая трех несовершеннолетних, сбилась с тропы и не в состоянии самостоятельно продолжать движение. По прибытии к месту, спасатели обнаружили туристов и вывели их к личному автомобилю в село Баштановка. В медицинской помощи они не нуждались», – сказано в сообщении.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

За прошедшие выходные спасатели дважды оказывали помощь туристам в горах Крыма. В субботу на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение о том, что на тропе Голицына пгт. Новый Свет (городской округ Судак), женщина оступилась и повредила ногу, самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей.

Поддалась панике: в Крыму туристка застряла на скале. В Крыму туристам потребовалась помощь спасателей при спуске с горы Орел в районе курортного поселка Новый Свет.

В Крыму турист застрял на отвесной скале около Форосской церкви. В канун Пасхи спасатели снимали туриста с отвесной скалы вблизи Форосской церкви.

В Крыму более 20 спасателей всю ночь искали пожилых туристок в горах. Крымские спасатели эвакуировали ночью троих заблудившихся в горах женщин.