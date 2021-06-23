Власть
В Евпатории за мошенничество задержали экс-директора МУПа
В Евпатории бывший директор муниципального учреждения обманом выманил у местной жительницы 100 тыс. рублей за помощь в бизнесе.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.
Мужчина, ранее возглавлявший одно из муниципальных учреждений города, представляясь по своей прежней должности, пообещал местной жительнице торговое помещение в курортной зоне для ведения предпринимательской деятельности за денежное вознаграждение. Полицейские задержали мошенника при передаче ему суммы в размере 100 тыс. рублей.
«Материалы, собранные сотрудниками полиции, переданы в следственные органы ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю,» – добавили в полиции.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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