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Власть

В Евпатории за мошенничество задержали экс-директора МУПа

В Евпатории бывший директор муниципального учреждения обманом выманил у местной жительницы 100 тыс. рублей за помощь в бизнесе.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Мужчина, ранее возглавлявший одно из муниципальных учреждений города, представляясь по своей прежней должности, пообещал местной жительнице торговое помещение в курортной зоне для ведения предпринимательской деятельности за денежное вознаграждение. Полицейские задержали мошенника при передаче ему суммы в размере 100 тыс. рублей.

«Материалы, собранные сотрудниками полиции, переданы в следственные органы ГСУ СК России по Республике Крым и г. Севастополю,» – добавили в полиции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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