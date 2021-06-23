Потоп в Крыму
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Улицы Ялты дезинфицируют 70-ти процентным раствором спирта
В помощь ялтинцам для дезинфекции улиц после наводнения прибыли представители Главного управления войск радиационной, химической, биологической защиты.
Об этом сегодня на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в РК сообщил командир 22 армейского корпуса Черноморского флота Денис Лямин.
«Здесь у нас имеется восемь машин нашего корпуса, которые готовы обрабатывать улицы. И завтра прибывают еще две специализированные машины, которые будут проводить аэрозольную дезинфекцию 70% раствором спирта», — сообщил Денис Лямин.
Работу планируется завершить до пятницы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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