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Потоп в Крыму

Улицы Ялты дезинфицируют 70-ти процентным раствором спирта

21:52 среда, 23 июня 2021
Ялта

В помощь ялтинцам для дезинфекции улиц после наводнения прибыли представители Главного управления войск радиационной, химической, биологической защиты.

Об этом сегодня на заседании комиссии по чрезвычайной ситуации в РК сообщил командир 22 армейского корпуса Черноморского флота Денис Лямин.

«Здесь у нас имеется восемь машин нашего корпуса, которые готовы обрабатывать улицы. И завтра прибывают еще две специализированные машины, которые будут проводить аэрозольную дезинфекцию 70% раствором спирта», — сообщил Денис Лямин.

Работу планируется завершить до пятницы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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