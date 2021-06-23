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Украина и США проведут самые масштабные в истории военные учения около Крыма
фото © Новости Крыма
В американо-украинских военных учениях «Си Бриз-2021» примет участие наибольшее количество стран за всю историю их проведения.
Об этом в своем Твиттере сообщает американское посольство в Украине.
Кроме того, ожидается самое большое привлечение военных кораблей и вооружений.
«Нынешние учения Си Бриз имеют наибольшее количество стран-участниц в истории учений: 32 страны с 6 континентов, 5000 военных, 32 корабля, 40 самолетов, 18 команд специальных операций и дайвинга», – говорится в сообщении.
Напомним, организаторами учений «Си Бриз» являются США и Украина, маневры проводятся с 1997 года.
Украина предоставляет военную и гражданскую инфраструктуру черноморского побережья. США поддерживают учения финансами, предоставляют технику, вооружение и оборудование, а также привлекает к учениям союзников со всех континентов.
В тексте использованы материалы: Новый день
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