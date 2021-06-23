Цены в Севастополе высокие и будут расти опережающими темпами

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Разные цифры, которые приводят официальные ведомства при оценке роста цен в Севастополе в сравнении с соседними регионами, объясняются собственными методиками подсчета.

Однако и Центробанк, и Росстат сходятся в одном: цены в Севастополе продолжают расти опережающими темпами.

Напомним, в Севастополе с начала года стоимость минимального набора продуктов питания для одного человека выросла на 11,5%, до 5151,13 рубля. По темпам роста цен Севастополь снова обогнал Республику Крым, где стоимость минимального набора продуктов питания выросла на 9,7%, до 5105,71 рубля, сообщает Крымстат.

В свою очередь, крымский полуостров в целом обходит материк – в Краснодарском крае цены на продовольственные товары увеличились на 8,3% в сравнении с прошлым годом, а стоимость минимального набора продуктов питания на Кубани составляет 4965,56 рубля в расчете на одного человека в месяц.

Любая из этих цифр серьезно превосходит зафиксированную в мае «общероссийскую» инфляцию в 6,02% и плановые показатели на год в размере 4,7-5,2%.

Интересно, что по данным Центробанка, инфляция в Севастополе увеличилась в мае 2021 года на 0,23 п.п., до 7,13%, превысив уровень по России (6,02%) и по Южному федеральному округу (6,31%). При этом годовой прирост цен на продовольственные товары в Севастополе повысился с 9,73% в апреле до 10,52% в мае. Однако опережающему инфляцию росту цен есть объяснение, считает экономист Алексей Яковлев.

«Если мы говорим об идеальном рынке, то такого, конечно, быть не должно. Но существуют перекосы, они связаны в том числе с фактором логистики. Доставлять продукты в Севастополь - дольше и сложнее, что увеличивает транспортную составляющую в структуре цены», - подчеркнул эксперт.

Также он отметил, что «длинная логистика» приводит к уменьшению ассортимента и объемов товаров. По закону спроса и предложения, меньше товара – больше цена, при одном и том же спросе, подчеркнул Алексей Яковлев. Добавив, что это два главных фактора, влияющие на Севастополь в плане роста цен.

Удивляться некоторым различиям в цифрах, которые дают разные ведомства, не стоит, считает эксперт. Каждая структура использует собственную методику подсчетов, которые могут давать различные в деталях цифры. По словам Алексея Яковлева, здесь нужно смотреть на динамику – а она, в чем сходятся и ЦБ и Крымстат, подтверждает стабильный рост цен в Севастополе.

В тексте использованы материалы: Форпост

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