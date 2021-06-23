Сезон закончен? Запрет на купание в акватории Ялты продлен на неопределенный срок

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Запрет на купание в море у берегов Ялты будет действовать до нормализации санитарных показателей.

Об этом сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская, передает «Интерфакс».

«(Запрет будет действовать) до тех пор, пока не будут нормальные показатели качества воды», – сказала Пеньковская.

Власти запретили купаться в море в акватории Ялты 19 июня. На следующий день городские власти сообщили, что ограничение будет действовать минимум до 23 июня.

Сильными потоками воды после проливных дождей в море у берегов Ялты попало большое количество мусора, грунта и грязи, вода окрасилась в бурый цвет. Роспотребнадзор регулярно берет пробы воды. Накануне ведомство опровергло слухи о наличии в воде холерных вибрионов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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