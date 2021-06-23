Власть
Севастопольцев отгородили от моря очередным мегазабором
фото © ForPost
Очередной масштабный забор, отгораживающий сотни метров береговой линии, возник в Орловке под Севастополем.
Под «огораживание» попало не только 38.719 кв. м территории, но и благотворительный лагерь для людей с ограниченными возможностями «Лагерь добрых дел».
Фотографии длинной решетки предоставили очевидцы. По имеющейся у них информации, прибрежный участок занимает благотворительная организация «Лагерь добрых дел», предоставляющая услуги оздоровления лицам с особыми потребностями.
Однако, как удалось выяснить, это не совсем так. «Лагерь добрых дел» действительно находится на территории земельного участка, но им не распоряжается, так как весь участок управляется ООО «Времена года», планирующим реализовать в данной местности некие проекты.
Какие именно проекты это могут быть — в «Лагере добрых дел» предположить не смогли, поделившись лишь собственными впечатлениями. По словам одного из руководителей «Лагеря добрых дел», признаки иной, кроме лагеря, деятельности в границах участка не усматриваются. Что до забора — то, принимая во внимание ограниченные возможности отдыхающих в лагере, его приходится учитывать — расстояние до прохода сквозь забор приходится преодолевать значительное.
Оперативно связаться с ООО «Времена года» не удалось. По открытым данным, руководителем предприятия числится некая Ховратова Влада Артуровна, а само оно учреждено ООО «СВИГ-КРЫМ» под руководством Ховратова Артура Федоровича.
Согласно классификатору видов разрешенного использования, данный участок с кодом 5.2.1 предназначен для туристического обслуживания. А именно — размещения пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них. Можно также размещать детские лагеря.
В тексте использованы материалы: Форпост
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