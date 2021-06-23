Россиянка привезла в Крым в ручке чемодана крупную партию наркотиков

Сотрудники транспортной полиции Крыма задержали в аэропорту Симферополь москвичку с наркотиками, спрятанными в ручку чемодана.

В семи полимерных пакетах обнаружены 250 грамм амфетамина и метамфетамина, что является особо крупным размером.

Обыск был проведен и по месту постоянного проживания москвички, где правоохранители изъяли еще 3 полимерных пакета весом около 300 грамм амфетамина и смеси амфетамина и метамфетамина.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере». Подозреваемая помещена под домашний арест, сообщает пресс-служба Крымского Линейного управления МВД России на транспорте.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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