Родственники жертв крушения российского военного самолета над Черным морем обратились в ЕСПЧ

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Родственники погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154 в 2016 году в Сочи обратились в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой признать нарушенным их право на справедливое судебное разбирательство, пишет телеканал «Настоящее Время».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Игоря Трунова, родственники настаивают на необоснованности прекращения уголовного дела по факту авиакатастрофы. «Никто из ответственных лиц не привлечен к ответственности. Причины гибели людей не установлены», – говорит адвокат.

По его словам, жалоба в ЕСПЧ подана в интересах 70 родственников погибших при крушении самолета. Они заявляют, что «имело место нарушение статьи 2 (право на жизнь) и статьи 13 (право на справедливое судебное разбирательство) Конвенции по защите прав человека».

Самолет Ту-154, следовавший 25 декабря 2016 года из Сочи на российскую военную базу в Сирии, упал в Черное море. На его борту были артисты российского ансамбля имени Александрова, военнослужащие, журналисты и глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка – всего 92 человека, включая экипаж. Все они погибли.

По факту крушения самолета Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия. В 2017 году Минобороны России заявило, что к катастрофе могла привести ошибка командира экипажа из-за дезориентации в пространстве. Родственники погибших подвергали сомнению эту версию. Также звучали версии о перегрузе самолета и взрыве на борту.

В декабре 2019 года стало известно, что Следком России закрыл дело о крушении самолета Ту-154 над Черным морем в 2016 году за отсутствием состава преступления.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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