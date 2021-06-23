Прогноз погоды в Крыму на среду 23 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 23 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. На южном побережье - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 27, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 93 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер западный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 86 до 98 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 23, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 93 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-восточный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 80 до 91 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью около 21 градусов. Ветер южный 14 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 25, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 89 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 29, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер юго-восточный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 99 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 21 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 94 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 15 до 20, ночью около 15 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 23, ночью около 17 градусов. Ветер С 3 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 91 до 100 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 18 до 23 градусов тепла. По городам: в Алуште - 19, в Евпатории - 21, на мысе Казантип в Азовском море - 23, в Керчи - 23, в Николаевке - 21, в Севастополе - 19, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 20, в Феодосии - 21, в Ялте - 19 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 20, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 20, в Сочи - 21, в Турции - 24, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

На Ялту снова идут большие дожди. Ялта снова готовится к ливням, которые обещают начаться с сегодняшнего вечера.

Снова ливни: в Крыму объявили штормовое предупреждение. С вечера 21 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 21 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 21 июня.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 20 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 20 июня.