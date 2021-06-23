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Прогноз от эксперта: Константинов заявил о массовом исходе туристов из Ялты

21:42 среда, 23 июня 2021
Ялта
Прогноз от эксперта: Константинов заявил о массовом исходе туристов из Ялты

фото © Новости Крыма

Массовый отток туристов из Ялты начался после наводнения, произошедшего несколько дней назад.

Об этом на заседании оперштаба по ликвидации последствий ЧС заявил председатель Госсовета Республики Крыма Владимир Константинов.

«Сегодня из Ялты начался отток. Мы, конечно, боимся, что эти два дня принципиальны, чтобы город устаканился, полностью функционировал, и возобновилась работа пляжей хотя бы частично. Особенно обращаются в тех регионах, где не было затопления, где вода и на вид выглядит нормально. Может, там в первую очередь провести анализы и хотя бы частями пускать, потому что начался массовый исход из Ялты», – рассказал Константинов.

По его словам, туристы в Ялте паникуют из-за неудобств, возникших в регионе после наводнения. В частности, возросли цены на такси до аэропорта, активно скупаются авиабилеты. «Это очень плохая история. Если мы не переломим, то... Паника такая, я сам слышал разговоры: у вас нет света, нет воды», – отметил спикер крымского парламента.

Ближайшие два дня будут решающими в вопросе сохранения тенденции по отдыху в Ялте, заключил Константинов.

Запрет на купание в море действует в Ялте после наводнения, начавшегося 18 июня. Сегодня в крымском Роспотребнадзоре заявили о продлении этого запрета на неопределенный срок. При этом отмечалось, что вирус холеры в акватории Ялты не обнаружен.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Роспотребнадзор предложил приостановить прием отдыхающих в Ялте. В связи с недавним наводнением в Ялте и возможными рисками возникновения вспышек кишечных инфекций Роспотребнадзор предлагает приостановить прием отдыхающих не неделю.

Открывшаяся Турция отправила Крым в нокаут. Российские граждане начали отказываться от ранее забронированных путевок на отечественные курорты ради поездки в Турцию, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

После открытия Турции россияне забыли о Крыме. После новости о том, что Россия с 22 июня восстанавливает авиасообщение с Турцией, спрос на авиабилеты в эту страну у российских туристов в три раза превысил средний уровень за прошлый месяц.

Более 20 тысяч отдыхающих попали в зону подтопления в Ялте. Более 170 средств размещения, в которых остановились более 20 тыс отдыхающих, попали в зону подтопления в Ялте.

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Прогноз от эксперта: Константинов заявил о массовом исходе туристов из Ялты

Прогноз от эксперта: Константинов заявил о массовом исходе туристов из Ялты

Массовый отток туристов из Ялты начался после наводнения, произошедшего несколько дней назад.

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