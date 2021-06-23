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Коронавирус в Крыму

Обязательную вакцинацию ввели в Крыму для работников сферы услуг

13:41 среда, 23 июня 2021

Соответствующие рекомендации внесли в указ губернатора о режиме повышенной готовности.

Начальники предприятий санаторно-курортного комплекса и сферы услуг Крыма должны проследить за тем, чтобы от коронавируса привились их работники в полном составе. Рекомендации по обязательной вакцинации внесли в указ крымского губернатора Сергея Аксенова относительно режима повышенной готовности в регионе.

Исключение по вакцинации действует только для граждан, имеющих медицинские противопоказания.

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