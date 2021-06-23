Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму уже более 200 новых заражений ● Сотню в день: в Севастополе будут штрафовать нарушителей режима COVID ● В Симферополе ловят нарушителей антиковидных ограничений ● В Севастополе новые ковидные ограничения вступили в силу ● В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19
Обязательную вакцинацию ввели в Крыму для работников сферы услуг
Соответствующие рекомендации внесли в указ губернатора о режиме повышенной готовности.
Начальники предприятий санаторно-курортного комплекса и сферы услуг Крыма должны проследить за тем, чтобы от коронавируса привились их работники в полном составе. Рекомендации по обязательной вакцинации внесли в указ крымского губернатора Сергея Аксенова относительно режима повышенной готовности в регионе.
Исключение по вакцинации действует только для граждан, имеющих медицинские противопоказания.
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