Обязательную вакцинацию ввели в Крыму для работников сферы услуг

Соответствующие рекомендации внесли в указ губернатора о режиме повышенной готовности.

Начальники предприятий санаторно-курортного комплекса и сферы услуг Крыма должны проследить за тем, чтобы от коронавируса привились их работники в полном составе. Рекомендации по обязательной вакцинации внесли в указ крымского губернатора Сергея Аксенова относительно режима повышенной готовности в регионе.

Исключение по вакцинации действует только для граждан, имеющих медицинские противопоказания.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе новые ковидные ограничения вступили в силу. В Севастополе вступил в силу ряд новых ограничительных мер, связанных с ростом в регионе заболеваемости COVID-19.

В Крыму вводятся новые ограничения по COVID-19. Глава Республики Крым Сергей Аксенов ужесточил ограничительные меры по профилактике коронавирусной инфекции в связи с ростом заболеваемости в регионе.

Рост продолжается: ковидная сводка по Крыму. За минувшие сутки в республике заболел еще 201 человек.

Массовое заражение в Артеке: 60 детей и 16 вожатых изолировали в обсерватор. Руководство детского центра «Артек» в Крыму сообщает, что из-за выявленного коронавируса у 12 детей в лагере, в обсерватор изолировали еще 60 школьников и 12 вожатых.