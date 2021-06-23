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Обстреляли бомбами: Россия открыла огонь по британскому эсминцу у берегов Крыма
фото © Новости Крыма
Военные Черноморского флота и российские пограничники «остановили нарушение границы» британским эсминцем Defender у мыса Фиолент в Крыму.
Об этом сообщает РИА Новости.
По эсминцу открыли предупредительную стрельбу. В частности, самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.
Сообщается, что британский эсминец пересек морскую границу РФ в 11:52 и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент. На предупреждение российских военных и пограничников о применении оружия в случае нарушения границы экипаж иностранного корабля не отреагировал.
«В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер», – сказано в сообщении.
Спустя четыре минуты британский корабль покинул границы территориального моря России.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Обстреляли бомбами: Россия открыла огонь по британскому эсминцу у берегов Крыма
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