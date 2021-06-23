Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +27
море +21

Власть

Обстреляли бомбами: Россия открыла огонь по британскому эсминцу у берегов Крыма

Обстреляли бомбами: Россия открыла огонь по британскому эсминцу у берегов Крыма

фото © Новости Крыма

Военные Черноморского флота и российские пограничники «остановили нарушение границы» британским эсминцем Defender у мыса Фиолент в Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости.

По эсминцу открыли предупредительную стрельбу. В частности, самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.

Сообщается, что британский эсминец пересек морскую границу РФ в 11:52 и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент. На предупреждение российских военных и пограничников о применении оружия в случае нарушения границы экипаж иностранного корабля не отреагировал.

«В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер», – сказано в сообщении.

Спустя четыре минуты британский корабль покинул границы территориального моря России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Самолеты и вертолеты провели учения в Крыму. Экипажи самолетов и вертолетов из состава морской авиации и ПВО Черноморского флота (ЧФ) провели летно-тактическое учение (ЛТУ) с выполнением бомбовых ударов по наземным и морским целям.

Военные направили на помощь Ялте дополнительно два полка. Военные направили на помощь с ликвидацией последствий потопа в Ялте дополнительно два полка военнослужащих.

Шойгу перебрасывает в Крым военные группировки. Минобороны России по поручению президента Владимира Путина увеличит число военных, которых дополнительно направят в Крым для помощи в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Россия объявила о начале «боевой подготовки» призывников на полигонах Крыма. Военнослужащие весеннего призыва частей армейского корпуса Черноморского флота России приступили к занятиям по боевой подготовке на полигонах Крымского полуострова, сообщается на сайте Минобороны России.

Власть
Обстреляли бомбами: Россия открыла огонь по британскому эсминцу у берегов Крыма

Обстреляли бомбами: Россия открыла огонь по британскому эсминцу у берегов Крыма

Военные Черноморского флота и российские пограничники «остановили нарушение границы» британским эсминцем Defender у мыса Фиолент в Крыму.

Потоп в Крыму
Ливни с градом в Крыму: МЧС призвало готовиться к шторму

Ливни с градом в Крыму: МЧС призвало готовиться к шторму

С вечера 23 и на протяжении 24 июня на территории Крыма ожидают ухудшение погодных условий, объявлено штормовое предупреждение, сообщили в пресс-службе МЧС по РК.

Коронавирус в Крыму
В Крыму уже более 200 новых заражений

В Крыму уже более 200 новых заражений

За 22 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 23 июня

Какой сегодня праздник 23 июня фото

Сегодня, 23 июня 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации