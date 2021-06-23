Обстреляли бомбами: Россия открыла огонь по британскому эсминцу у берегов Крыма

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Военные Черноморского флота и российские пограничники «остановили нарушение границы» британским эсминцем Defender у мыса Фиолент в Крыму.

Об этом сообщает РИА Новости.

По эсминцу открыли предупредительную стрельбу. В частности, самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание.

Сообщается, что британский эсминец пересек морскую границу РФ в 11:52 и на три километра вошел в территориальное море у мыса Фиолент. На предупреждение российских военных и пограничников о применении оружия в случае нарушения границы экипаж иностранного корабля не отреагировал.

«В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12.19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО «Дефендер», – сказано в сообщении.

Спустя четыре минуты британский корабль покинул границы территориального моря России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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