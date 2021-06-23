Обстрел у Фиолента: военный атташе Британии вызван в Минобороны РФ

Военный атташе Великобритании вызван в Министерство обороны Российской Федерации после инцидента у берегов Крыма.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Несколько часов назад эсминец Королевского военно-морского флота Великобритании Defender нарушил морские границы России и на три километра углубился во внутренние воды РФ. Экипаж эсминца был предупрежден о том, что если корабль не покинет воды РФ, то будет применено оружие, однако реакции не последовало. Российский пограничный сторожевой корабль произвел предупредительный выстрел, а истребитель Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу корабля. Только после этого Defender взял обратный курс и покинул воды России», - говорится в официальном сообщении МО РФ.

«В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве», - говорится в сообщении военного ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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