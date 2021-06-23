Новороссийск забраковал отправленную из Севастополя «Комету»

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В компании-перевозчике заметили подвох и потребовали заменить пассажирское судно тем, что в 2018 году презентовали Дмитрию Медведеву.

Как стало известно, одну из двух севастопольских «Комет» - ту, что оснащена китайским двигателем и периодически не может «встать на крыло», попытались сплавить в Новороссийск. Местная фирма «Водоход», оформленная на кипрский офшор, еще в марте заявляла о намерении наладить морское сообщение с Сочи.

В итоге перекрашенное в цвета «Водохода» и отправленное из Севастополя в Новороссийск судно не прошло проверку. Техники краснодарской компании потребовали заменить «Комету» на более исправную. Именно ее в 2018 году представили Дмитрию Медведеву в севастопольском порту. Эта «Комета» была собрана до европейских санкций, и на ней стоит надежный двигатель немецкой компании MTU.

После протокола разногласий с «Водоходом» китайскую «Комету» вернули в Севастополь и запустили ее по сокращенным в два раза рейсам до Ялты, а германскую перекрасили и отправили в Новороссийск. В начале июня должна была начаться продажа билетов на сочинское направление, но присланная из Севастополя «Комета» просто украшает морской вокзал Новороссийска и никуда не ходит - пишет «Наша газета».

При этом перевозчик уже неприятно удивил новороссийцев ценами на билеты: для взрослых - четыре тысячи рублей, детский - две тысячи. Ранее в компании «Водоход» выразили надежду, если маршрут Новороссийск - Сочи станет неудачным или нерентабельным, то государство будет возмещать компании убытки.

Напомним, в 2017 году была анонсирована программа возрождения пассажирского судоходства на подводных крыльях. Проект с помпой развернули в Крыму и Севастополе. На тот момент топ-менеджмент судостроительный отрасли пообещал президенту Владимиру Путину к 2021 году выпустить с рыбинского завода «Вымпел» пять «Комет» для черноморских перевозок, но по факту сдали только два судна. Стоимость госзаказа оценивалась в 1,8 млрд рублей.

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