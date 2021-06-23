Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.2
воздух +26
море +21

Происшествия

«Незаконный» предприниматель из Евпатории заработал 2,5 млн рублей

Теперь против него возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

Как установили сотрудники надзорного ведомства, в торговом павильоне индивидуальный предприниматель организовал деятельность по продаже продовольственных товаров. Не имея на то разрешительных документов, мужчина предоставлял физическим лицам и субъектам хозяйствования торговые места на основании договоров аренды нежилых помещений.

«В нарушение требований законодательства организатор рынка не приобрел статус юридического лица, обязательный для осуществления такого вида деятельности, а также не оформил предусмотренное законом разрешение на организацию розничного рынка. От незаконной коммерческой деятельности он получил доход в размере порядка 2,5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Сотню в день: в Севастополе будут штрафовать нарушителей режима COVID. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил штрафовать нарушающих COVID-ограничения в городе.

Привет из 90-х: ради налогов власти будут разыскивать владельцев недвижимости. В Росреестре отсутствуют данные о правообладателях 46 млн объектов.

В Симферополе ловят нарушителей антиковидных ограничений. В крымской столице созданы мобильные группы, которые выявляют нарушителей антикоронавирусных ограничений среди предпринимателей, сообщил мэр Симферополя Валентин Демидов, передает пресс-служба администрации города.

Больше 6 тысяч севастопольцев стали невыездными. С начала 2021 года в Севастополе более 6 тысяч должников ограничено в праве выезда за пределы Российской Федерации, сообщает пресс-служба городского управления Федеральной службы судебных приставов.

Коронавирус в Крыму
В Крыму уже более 200 новых заражений

В Крыму уже более 200 новых заражений

За 22 июня на территории Республики Крым зарегистрировано 210 случаев коронавирусной инфекции.

Потоп в Крыму
В Ялте люди не могут попасть в дома: вход засыпал селевой поток

В Ялте люди не могут попасть в дома: вход засыпал селевой поток

В районе Южнобережного шоссе несколько домов оказались под завалами из-за наводнения: селевые потоки занесли дома грунтом и камнями, высоту наносов составляет два-три метра.

Потоп в Крыму
Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит

Одноразовая посуда и прививки от гепатита: что ждет крымский общепит

Сотрудников кафе и ресторанов Ялты вакцинируют от гепатита А, а заведениям запретят использовать стеклянную посуду.

Потоп в Крыму
Холерного вибриона в воде у побережья Ялты не обнаружено

Холерного вибриона в воде у побережья Ялты не обнаружено

Глава Крыма Сергей Аксенов опроверг слухи об обнаружении в акватории Большой Ялты холерного вибриона.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации