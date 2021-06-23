«Незаконный» предприниматель из Евпатории заработал 2,5 млн рублей

Теперь против него возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

Как установили сотрудники надзорного ведомства, в торговом павильоне индивидуальный предприниматель организовал деятельность по продаже продовольственных товаров. Не имея на то разрешительных документов, мужчина предоставлял физическим лицам и субъектам хозяйствования торговые места на основании договоров аренды нежилых помещений.

«В нарушение требований законодательства организатор рынка не приобрел статус юридического лица, обязательный для осуществления такого вида деятельности, а также не оформил предусмотренное законом разрешение на организацию розничного рынка. От незаконной коммерческой деятельности он получил доход в размере порядка 2,5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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