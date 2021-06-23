Морской бой у Крыма: журналист BBC рассказал об атаке россиян

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Британский эсминец преследовали российские корабли береговой охраны. А в небо было поднято два десятка самолетов.

На британском эсминце HMS Defender, против которого, как утверждают в РФ, в среду, 23 июня, был открыт предупредительный огонь у Крыма, находился журналист BBC Джонатан Биль. Он рассказал об инциденте в Черном море, пишет BBC.

Военное британское судно приблизилось к мысу Фиолент. Боевые установки на борту эсминца были заряжены.

«Курс был выбран вполне сознательно. HMS Defender должен был пройти в территориальных водах в 12 милях (19 километров) от побережья Крыма. Капитан настаивал, чтобы корабль шел только безопасным курсом по международно признанному маршруту», - рассказал корреспондент.

Он отметил, что во время прохода эсминца за ним следили два российских катера береговой охраны, а в небо было поднято около 20 самолетов РФ.

«Два российских корабля береговой охраны, которые преследовали военный корабль Королевского флота, пытались заставить его изменить курс. В какой-то момент один из российских судов приблизился примерно на 100 метров», - рассказал Джонатан Биль.

Он добавил, что от россиян по радиосвязи звучали враждебные предупреждения. Одно из них прозвучало так: «Если вы не измените курс, мы откроем огонь».

По словам журналиста, были слышны выстрелы, однако считалось, что эсминец находится вне досягаемости.

Российская сторона утверждает, что HMS Defender направлялся через ее воды. Великобритания же ответила, что ее судно проходило через украинские территориальные воды.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

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