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Власть

Минобороны Британии об инциденте у берегов Крыма: никаких выстрелов не было

15:42 среда, 23 июня 2021

В министерстве обороны Великобритании заявили, что эсминец Королевского ВМФ Defender совершает мирный проход по территориальным водам Украины.

На сообщения об инциденте в Черном море военное ведомство отреагировало в Twitter.

«Предупредительных выстрелов по Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня российское министерство обороны сообщило, что этот эсминец «вошел в территориальные воды РФ рядом с Крымом. После четырех предупредительных бомбовых ударов российских бомбардировщиков корабль покинул территориальные воды РФ». 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Обстреляли бомбами: Россия открыла огонь по британскому эсминцу у берегов Крыма. Военные Черноморского флота и российские пограничники «остановили нарушение границы» британским эсминцем Defender у мыса Фиолент в Крыму.

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