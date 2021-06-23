Минобороны Британии об инциденте у берегов Крыма: никаких выстрелов не было

В министерстве обороны Великобритании заявили, что эсминец Королевского ВМФ Defender совершает мирный проход по территориальным водам Украины.

На сообщения об инциденте в Черном море военное ведомство отреагировало в Twitter.

«Предупредительных выстрелов по Defender не производилось. Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня российское министерство обороны сообщило, что этот эсминец «вошел в территориальные воды РФ рядом с Крымом. После четырех предупредительных бомбовых ударов российских бомбардировщиков корабль покинул территориальные воды РФ».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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