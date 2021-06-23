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Коронавирус в Крыму

Массовое заражение коронавирусом в Артеке: последние данные

17:30 среда, 23 июня 2021
Ялта
Массовое заражение коронавирусом в Артеке: последние данные

фото © Новости Крыма

Ребятам, которые контактировали с зараженными сверстниками в международном детском центре «Артек» и теперь пребывают на обсервации, после ее завершения не будут продлевать отдых, а сразу же отправят в регионы проживания.

Об этом журналистам сообщил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

«По эпидемиологическим показаниям прямо сейчас к себе домой ребята из других регионов поехать не могут, чтоб по пути никого не заразить. 14 дней они должны провести в медучреждении, получить два отрицательных анализа на коронавирусную инфекцию. Затем отправим их домой, в регионы проживания», - сказал замминистра.Он также добавил, что к этому моменту эпидситуация в «Артеке» контролируется специалистами Росэпиднадзора.

«На сегодняшний день очень жесткие меры ограничений проводит Росэпиднадзор. Ежедневно в лагере проводится комиссия, и если выявляется такой случай, то сразу максимальное число людей изолируются. Надеемся, дальнейшего распространения инфекции не будет», - заключил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Коронавирус в Крыму
Массовое заражение коронавирусом в Артеке: последние данные

Массовое заражение коронавирусом в Артеке: последние данные

Ребятам, которые контактировали с зараженными сверстниками в международном детском центре «Артек» и теперь пребывают на обсервации, после ее завершения не будут продлевать отдых, а сразу же отправят в регионы проживания.

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